Lutte contre le Covid-19 : Baba Tandian fait des dons à l’hôpital Idrissa Pouye (Ex CTO)

Baba Tandian procédera à une remise de dons ce vendredi à l’hôpital Idrissa Pouye (Ex cto).Il distribuera des packs de gels alcoolisés, des lots de détergents à partir de 11heures. La presse nationale est invitée à couvrir l’événement.Pour rappel, cette initiative de Baba Tandian entre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et a déjà été organisée à Fatick et Saint-Louis.