Lutte contre le décrochage scolaire : Vers la généralisation des cantines scolaires à Sédhiou

La cantine scolaire est un intrant de qualité qui contribue au maintien des élèves à l'école, a dit l'inspecteur d'académie de Sédhiou. Papa Gorgui Ndiaye d'informer que les répercussions positives de ces cantines sur l'amélioration des apprentissages a amené la tutelle à mettre les moyens pour leur généralisation dans tous les établissements. Le premier des enseignants de Sédhiou de se réjouir de l'opportunité que le projet Sukaabe Janngo leur a offerte en choisissant Sédhiou comme une des académies d'intervention.



En effet, ce projet vise à améliorer les compétences des enseignants, les indicateurs scolaires tels que le taux de scolarisation, la réduction des abandons, l'amélioration de l'assiduité. Pour ce faire, ce projet intégré d'alimentation scolaire et de nutrition déroule un paquet d'activités allant du renforcement des capacités des enseignants sur la production d'écrit et du tutorat à la santé de la nutrition des élèves dans l'optique d'améliorer leur statut nutritionnel.



Sukaabe Janngo intervient dans l'amélioration du cadre de vie par l'installation de latrines, de cuisines modernes, de magasins de stockage des vivres mais aussi dans l'installation de points d'eau.



Au niveau communautaire, les populations sont impliquées dans la production pour l'approvisionnement des cantines en denrées alimentaires. Ainsi, c'est une véritable chaîne de production de vente et d'achat qui est créée pour développer l'économie rurale et des écoles.