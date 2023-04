Lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées : L’heure de renforcer la surveillance des frontières du côté de Kédougou

La Division nationale de lutte contre le trafic des migrants et des pratiques assimilés (DNLT) ouvre une antenne à Kédougou. Cette division a bénéficié du concours de l’Union européenne. C’est donc dire que nous allons vers un renforcement du contrôle et de surveillance intégrés des frontières entre le Sénégal et le Mali d’une part et avec la Guinée d’autre part. La migration irrégulière est aussi dans le viseur de cette antenne inaugurée en présence des autorités administratives et les forces de défense et de sécurité.





A cette occasion, l’adjoint au gouverneur, chargé du développement, Georges Samba Faye a salué l’ouverture de cette antenne qui arrive à point nommé. « Le trafic de migrants est une question d’actualité. C’est un phénomène qui existe à Kédougou qu’on ne peut pas occulter. Et nous allons faire tout le nécessaire pour résorber ce phénomène », a souligné Georges Samba Faye.





La mise en service de l’antenne ouvre une page décisive dans la lutte contre la migration irrégulière. Elle pourrait avoir une meilleure connaissance du phénomène afin de mener une lutte plus efficace contre les réseaux de trafiquants de personnes.





Equipée de mobiliers de bureau d’une logistique roulante composée de deux motos d’une 4X4 et des moyens spéciaux pour la surveillance, l’antenne de Kédougou pourrait jouer sa partition dans la surveillance et le contrôle des frontières.