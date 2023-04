Lutte contre le vol de bétail : Les acteurs de l’élevage formulent des recommandations

« L’identification du bétail, la mise en place d’une coalition contre le vol de bétail à l’échelle nationale et de comités villageois de lutte, entre autres ». Ce sont là les mesures annoncées au terme de la réunion du Comité Régional de Développement (CRD) de Thiès, consacrée à la « problématique du fléau du vol de bétail », présidée par le Ministre de l’Elevage et de la Production Animale, Aly Saleh Diop. Un conclave sanctionné par de fortes recommandations relatives à la lutte contre le vol de bétail.





On se rappelle que c’est en octobre 2022 dernier que le docteur-vétérinaire Pape Diallo, membre du « collectif de lutte contre le vol de bétail » devenu « association pour la protection des productions animales et de lutte contre le vol de bétail (APPAL-VB) », avait été victime d’un vol de 800 poussins et plusieurs sacs d'aliments de volaille, au niveau de son poulailler sis à Keur Madaro, dans commune de Notto-Diobass.





Après des recherches très acharnées, trois mis en cause ont été identifiés, arrêtés et déférés par le Tribunal de grande instance de Thiès. C’est grâce au dispositif (système en ligne) dénommé « Siweul » du collectif APPAL-VB que les « malfrats » ont été mis hors d’état de nuire. Il s’agit notamment d’Ousmane Kâ, marié à deux femmes, demeurant à Keur Madaro. Ce mis en cause se trouve être le neveu du gardien de la ferme de Dr Diallo. Il fut d’ailleurs berger dans la même ferme. Il a été arrêté au village de Touba-Gueye, dans la commune de Thiénaba, où habite un certain Mbaye Ndiaye, présentement en prison, pour transport de moutons volés chez une vieille dame, Sokhna Sylla, à Keur Magueye Ndao, dans la commune de Notto.