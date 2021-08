Lutte contre les accidents: La Gendarmerie immobilise 17 véhicules, dont 10 camions, sur l'autoroute à péage

Des véhicules de la Gendarmerie sur l'Autoroute à Péage

La Gendarmerie a mené, lors du week-end du 13 au 15 août, un série d'opérations de sécurisation simultanément dans les légions de Gendarmerie Ouest (Dakar) et Centre-ouest (Thiès et Diourbel), en vue de freiner la récurrence des accidents de la circulation routière.





C'est ainsi qu'à Dakar, des contrôles de régularité des documents de mise en circulation de certaines catégories de véhicules de transport faisant régulièrement l’objet d’accidents ont été effectués. Au total, 17 véhicules ont été immobilisés sur le tronçon de l’autoroute à péage, pour diverses infractions. Il s’agit, en effet, de 10 camions pour défaut de pneumatiques, 2 pour défaut d’aménagement de bagages et 5 pour transport irrégulier.

La même source renseigne que la somme de 1.209.000 de franc CFA a été perçue au titre des amendes forfaitaires.





"L’état des pneumatiques constitue un facteur prépondérant dans les divers accidents constatés par la Gendarmerie. C’est pourquoi le Haut commandement invite les usagers de la route à faire preuve de rigueur personnelle et de responsabilité dans l’entretien, les réparations et les visites techniques obligatoires", a relevé le communiqué.





6 trafiquants arrêtés à Hann





Par ailleurs, dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, la Légion de Gendarmerie Ouest a mené des patrouilles dans tous les quartiers de la commune de Hann Bel Air. Au cours de cette opération coup de poing, 6 individus de nationalité sénégalaise ont été interpellés pour détention, trafic et usage de drogue. Et quelque 3 kilogrammes de chanvre indien, du matériel de conditionnement et de l’alcool (GIN) ont également été saisis.