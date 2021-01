Lutte contre les changements climatiques : Le Sénégal évalue sa Cdn à 13 milliards de dollars

Le Sénégal déroule sa feuille de route de la Contribution déterminée au niveau national (Cdn) issue de l’accord de Paris sur le changement climatique de 2015. En effet, selon la Rts qui rapporte l’information dans son journal de 20 h, il a évalué à 13 milliards de dollars (soit 6 500 milliards de francs Cfa environ) sa Cdn pour lutter contre les changements climatiques.Il s’agit d’une Cdn qui met en exergue les grands projets du pays en rapport avec les exigences de l’article de l’accord de Paris sur les dix années à venir. Elle est le fruit d’experts nationaux.Selon le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, qui a présenté la feuille de route de ladite contribution sur des projets d’adaptation, cette Contribution déterminée au niveau national s’articule autour de « l’atténuation » des gaz à effet de serre avec des actions dont le coût total est estimé à 8,7 milliards de dollars Us.Abdou Karim Sall soutient que ces actions « promeuvent une trajectoire de développement sobre en carbone avec un objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 7 à 29% à l’horizon 2030 par rapport à la situation de référence de 2010».La Cdn s’articule également autour de l’«adaptation» aux effets des changements climatiques avec des actions dont le montant est évalué à 4,3 milliards de dollars Us d’ici 2030. Ce, pour permettre à nos communautés, nos écosystèmes et à nos secteurs de développement d’être «moins vulnérables» aux aléas climatiques, et enfin, d’être un pilier transversal relatif au renforcement des capacités liées au transfert de technologie.