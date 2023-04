Lutte contre les déchets plastiques : Les défenseurs de l'environnement réclament l'adoption de la loi votée en 2020





La pollution de l'environnement est une réalité au Sénégal et devient préoccupante pour les défenseurs de l'environnement. Une raison pour le mouvement “Sénégal Propre” de demander l'adoption de la loi de 2020 qui interdit certains produits en plastique. En effet Modou Fall, militant de l'environnement qui se bat depuis plusieurs années contre la pollution estime que le Sénégal peine à sortir de ce goulot d'étranglement.





Pour Modou Fall, “c’est inacceptable de voir les entreprises faire du Sénégal un dépotoir de leurs déchets plastiques”. "Ce sont les plus gros pollueurs, donc ils doivent prendre leurs responsabilités", déclare-t-il. A Médina Gounass,un quartier de la banlieue de Dakar, il est venu sensibiliser les populations sur les conséquences de la pollution de l'environnement.





Un moment pour les défenseurs de l’environnement de tirer à boulets rouges sur le ministère de l'Environnement.





Selon Modou Fall, le Sénégal produit toujours 200 000 tonnes de déchets plastiques par an, dont seulement 9 000 tonnes sont retraitées. Et le reste est déversé dans la nature et les océans.