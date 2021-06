Lutte contre les inondations : À un an de la fin du programme décennal, le taux de réalisation est estimé à 38%

La mission d’information parlementaire sur les inondations vient de livrer ses conclusions. Et le moins que l’on puisse dire est que les constats généraux de la mission viennent confirmer le laxisme dans l’exécution de ce programme d’envergure (2012-2022) dont l’objectif était d’arriver à une maîtrise totale des inondations à travers le pays.



Après avoir sillonné les 14 régions, procédé à une recherche documentaire et auditionné 7 ministres et 5 directeurs généraux, les quinze députés de la mission ont relevé, entre autres constats, un taux de réalisation de 38% à un an de la fin du programme (voir photo).



En effet, la mission signale : « le document remis à la mission par le ministère des Finances et du budget, comptabilise une dépense totale de 291 338 984 746 francs Cfa (sur 766 988 450 362 francs Cfa) soit un taux de réalisation de 38% à deux ans (moins d’un an maintenant) de la fin du programme ».



Il a également été constaté que « plusieurs sites inondés résultent d’une occupation des zones inondables par les populations. De même, une inégalité frappante est notée dans l’exécution du programme dont l’essentiel des réalisations sont concentrées à Dakar ».



Aussi, il a été relevé que « le volet restructuration urbaine et relogement a été très faiblement exécuté dans le programme par rapport aux prévisions initiales ».



La mission dirigée par l’ex-maire de Pikine, Pape Sagna Mbaye a déplore le fait que « l’assainissement ne semble pas être érigé en propriété dans le cadre des projets de lotissements et dans la procédure de mise à disposition de parcelles aux populations » notamment à Keur Massar où les Parcelles proposées par la Sn Hlm sont loin d’être assainies.



Il en est de même dans les programmes de relogement notamment à Jaxaay réalisé par Wade dans le cadre du fameux Plan du même nom. Mais aussi à Tawfex réalisé par Macky Sall pour le relogement des populations ».



La construction de nouvelles villes comme Diamniadio aussi est marquée par l’absence d’assainissement.



Des écueils que la mission recommande de corriger au plus vite.