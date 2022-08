Lutte contre les inondations : Le Dg de l'ONAS annonce l’acquisition de matériel de curage et de motopompes à haut débit

Le Directeur de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Dr Ababacar Mbaye a fait face à la presse, ce vendredi 19 août 2022, pour parler de la gestion des inondations et de l’assainissement au Sénégal. Selon lui, la complexité de l’assainissement au Sénégal relève de quelques contraintes majeures qui ne facilitent pas l’évacuation des eaux usées et pluviales. Parmi celles-ci, Dr Mbaye a cité « l’obstruction des canaux par les ordures ménagères, gravats, plastiques, carcasses d’animaux et le non désensablement des voiries », « les branchements clandestins dans les réseaux d’eaux usées », « l’engorgement des réseaux d’eaux usées par les eaux de pluie », « le problème d’accès des réseaux dans certaines zones retardant les interventions » et « l’urbanisation non contrôlée assimilé à l’aménagement de zones d’habitations dans des bas -fonds et obstruction des voies d’eaux ».





Parmi les contraintes rencontrées, le Directeur général de l’ONAS a aussi cité « le dépassement de capacités des réseaux dans certaines zones à urbanisation galopante », les « « casses et affaissement de conduites d’eaux usées et d’eaux pluviales », le « sabotage manifeste du réseau » avec le bouchage et tamponnement du réseau et impacts négatifs de certains projets immobiliers ».





En conséquence, Dr Ababacar Mbaye a soutenu que les déclarations de bouchons par les usagers passent de 9000 pendant la saison sèche à 15000 pendant la saison des pluies. Ainsi, pour lutter contre cela, l’ONAS a acquis du matériel de curage et d’aspiration des boues de vidange, des véhicules de dépannage et d’entretien et du matériel de gestion des eaux pluviales dont des motopompes à haut débit.