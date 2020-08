Lutte contre les inondations : le maire de Saint-Louis déploie une trentaine de motopompes

La mairie de Saint-Louis a déployé une trentaine de motopompes et d’autres équipements d’une valeur de cinq millions de francs dans le cadre de la lutte contre les inondations fréquentes dans certains quartiers de cette ville du nord du pays en période d’hivernage, a constaté l’APS.



Ce déploiement d’équipements s’accompagne de la mobilisation de jeunes dotés de la logistique nécessaire leur permettant si le besoin se présentait de pouvoir répondre rapidement aux sollicitations des populations confrontées aux inondations’’, a expliqué dimanche Mansour Faye, maire de cette commune, lors de la remise des équipements.

‘’C’est une action d’envergure menée chaque année par le conseil municipal. Il s’agit cette fois-ci d’anticiper et de prendre les devants car on s’attend à une forte pluviométrie pour cet hivernage’’, a-t-il expliqué.

Il a insisté sur le fait que plusieurs quartiers de Saint-Louis étaient bâtis sur des zones inondables, citant notamment ceux de Guinaw Rail, Diaminar, Cité Niakh, Médina Marmyal entre autres.

L’édile de Saint-Louis a ainsi fait part de sa volonté de solliciter les services de l’Etat et d’autres partenaires pour mettre en œuvre de grands travaux permettant de doter l’ensemble de la ville d’infrastructures d’assainissement et d’évacuation des eaux usées et pluviales dans les meilleurs délais.

Il a également lancé un appel aux populations afin qu’elles soutiennent les actions initiées par les autorités communales visant à faire en sorte que les inondations n’entravent pas leur vie.