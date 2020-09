Lutte contre les inondations : Les cadres de BBY réclament de nouvelles ressources pour l’ONAS

Les cadres de la majorité ont d’abord exprimé leur compassion à l’endroit de tous les sinistrés. Une situation inédite selon eux qui a été occasionnée par une grande quantité d’eau observée sur l’étendue du territoire entre le 05 et le 06 Septembre 2020. "La coordination salue cependant les mesures d’assistance prises, dans la foulée, pour soulager les populations impactées et le déclenchement du plan ORSEC. Sur la même question, les cadres constatent, au-delà du non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière d’habitat, une grande saturation de notre système d’évacuation".Les camarades de Alpha Bayla Gueye ont également invité le Gouvernement à trouver des solutions pérennes en mettant à la disposition de ONAS des ressources nouvelles pour renforcer ses moyens d’actions. Pour un financement optimal, poursuivent les cadres, des investissements nécessaires et un accès partagé et démocratisé aux réseaux collectifs, des reformes sérieuses sont attendues sur la fiscalité autour de cette activité. Elles pourraient concerner les constructions nouvelles et celles en hauteur qui constituent les premiers facteurs de saturation.S’agissant de la gestion de la Covid-19, ils magnifient les résultats obtenus par notre pays : " Le Sénégal a, récemment, obtenu des résultats qui ont été salués à travers le monde et que nous devons, principalement, à la combativité et à la clairvoyance du Chef de l’Etat qui a, toujours, pris des décisions de gestion appropriées. Les cadres demeurent conscients de notre capacité à circonscrire cette pandémie dans les limites souhaitées et invitent les Sénégalais à continuer à respecter les mesures barrières en protégeant nos parents à risques élevés".