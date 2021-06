Lutte contre les maladies animales : La FAO et l’EISMV signent un protocole d’accord

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l’Ecole inter-États des sciences et de médecine vétérinaires (EISMV) ont signé un protocole d’accord, hier, dans le souci de lutter contre les maladies animales. Le but de ce protocole d’accord est, pour les deux parties prenantes, le renforcement du capital humain dans les domaines de l’élevage, des sciences et de la médecine vétérinaire, mais aussi de développer des outils et des stratégies de lutte contre les maladies animales.





Selon le directeur général de l’EISMV, Yalace Yamba Kaboret, cette collaboration devrait permettre aux deux institutions de promouvoir le dialogue sur les politiques de partenariat en santé et production animales entre les pays de la sous-région, mais aussi de développer des axes de collaboration avec le Sénégal.





Le coordonnateur du Bureau sous-régional de la FAO, Dr Gouantoueu Robert Guei, affirme que cette collaboration s’est illustrée dans plusieurs domaines, notamment dans le renforcement de capacités dans le domaine de la santé publique, l’équipement de laboratoires et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM), la sécurité sanitaire des aliments.