Lycée Seydina Issa Rouhou Lahi des Parcelles Assainies: les enseignants se plaignent du manque d’eau

Lycée Seydina Issa Rouhou Lahi des Parcelles Assainies

Le mot d’ordre de grève est maintenu au lycée Seydina Issa Rouhou Lahi des Parcelles Assainies (ex LPA). Le collectif des professeurs et le conseil de gestion dudit lycée ont suspendu les cours selon les informations livrées par la RFM. Une réunion d’évaluation est prévue avec l'inspection académique de Guédiawaye pour trouver une solution car depuis deux mois l’établissement scolaire souffre d’un manque d’eau à cause des travaux du BRT. Selon le coordonnateur du collectif des professeurs et membre du conseil de gestion du lycée Mamadou Abou Diallo, le mot d’ordre sera maintenu jusqu’à ce que leurs revendications soient réglées.





«Nous nous sommes réunis en assemblée générale au sein du lycée pour faire le suivi évaluation de la problématique liée à l’eau au lycée Seydina Issa Rouhou Lahi. Mais le problème reste entier», a fait savoir Mamadou Abou Diallo. Ce dernier explique que c’est la raison pour laquelle ils ont maintenu le mot d’ordre. Le collectif lance un appel aux autorités compétentes pour qu’elles réagissent afin que la situation puisse être décantée.