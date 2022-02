Mac de Kaolack : Frapp annonce une grève de la faim et la mort suspecte de trois détenus

Frapp sur la grève de la Faim à la Mac de Kaolack

Les détenus de la prison de Kaolack ont entamé depuis hier, lundi, une grève de la faim. D’après un communiqué de Frapp, cela est du à des conditions de détention, au prix jugé élevé des appels téléphoniques. Raison pour laquelle ils ont décrété une grève de la faim de 72 heures..





En effet, selon Frapp, trois détenus ont été déjà mis en isolement et trois autres sont morts. Pour les détenus, ils suspectent que « l’un a succombé à ses blessures parce qu’il a été tabassé avant d’être mis sous mandat de dépôt », a écrit l'organisation.





D’autre part, Frapp alerte sur « les conditions de détention et les violences que certains agents des forces de défense et de sécurité exercent sur les citoyens », et demande à ce que les conditions de détention soient améliorées à la prison de Kaolack comme dans les autres 36 établissements pénitentiaires du Sénégal.