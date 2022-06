MAC DE TAMBA : Tentative d'évasion ratée de deux redoutables malfrats

Arouna Samba Dia et Fallou Diagne deux redoutables malfaiteurs incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Tamba ont échoué dans leur dessein de humer l'air de la liberté. Détenus respectivement pour braquages multiples à Bakel et assassinat d'un exploitant forestier, domicilié au quartier Gourel Diadié, les deux compères se sont mutinés contre des agents de la prison qui ont réussi à déjouer leur évasion grâce au professionnalisme et la perspicacité de ces matons.



Les deux malfrats n’ont pas eu le temps de commettre leur forfait, avant d’être maîtrisés. Conduits manu militari au commissariat de police de Tamba, Arouna Samba Dia et Fallou Diagne, originaire de Mbour, ont été auditionnés et déférés au parquet avant d'être placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tambacounda.



Selon les sources de Seneweb, les malfrats seront jugés mercredi 22 Juin.