Mac de Vélingara : Un prisonnier décède à la suite d'une bagarre

Un prisonnier décède lors d'une bagarre

Dans sa parution de ce mercredi, "Le Quotidien" informe que Souaré Kébé, 25 ans, détenu à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Vélingara, est décédé hier. D’après le certificat de décès remis à sa famille, le jeune garçon aurait perdu la vie suite à «un malaise». Selon la source, la veille de son décès, Souaré Kébé s'est battu avec un autre détenu, dans la cour de la prison.





A en croire sa famille, les gardes pénitentiaires n’ont pas donné plus d’éclairages sur la nature du coup reçu. Toutefois, les matons ont déclaré qu'après la bagarre et le coup qu'il a reçu, Souaré a marché de la Mac au centre de santé, à près de 300 m de distance. Et qu'il serait plus fort physiquement que son adversaire.





Peinée, la famille Kébé a décidé de s’en remettre à la volonté divine et a rassuré ne pas intenter de poursuites, ni exiger une autopsie.





Cependant, le détenu protagoniste de la bagarre et qui serait du même âge que la victime, risque de voir prolonger son séjour carcéral. Il a été cueilli à la Mac par les gendarmes qui l’ont entendu et remis en prison.