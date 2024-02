MAC de Ziguinchor : Fin de la grève de la faim

Les détenus de la Maison d’arrêt et correction de Ziguinchor ont mis fin à leur grève de la faim, déclenchée le 19 février 2024. Ils ont décidé de s’alimenter suite à l’intervention et à la médiation du directeur de la Mac. Ce dernier est parvenu à les faire revenir à de meilleurs sentiments.



Cette médiation survient alors que trois détenus qui avaient observé la grève de la faim ont été évacués à l’hôpital.



Cette médiation du directeur de la MAC a été saluée par les membres de la société civile.



Cependant, les acteurs de la société civile continuent d’exiger la libération des détenus dits politiques à Ziguinchor pour désengorger la MAC. Ils ont aussi demandé le traitement des dossiers avec diligence pour éviter les longues détentions. Au juste, la lenteur du traitement des dossiers et les longues détentions préventives ont été à l’origine de la grève de la faim.