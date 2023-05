MAC de Ziguinchor : René Capin Basséne met fin à sa grève de la faim et attend son procès en appel du 8 Juin

René Capin Basséne, pour décrier son ras-le-bol sur l'affaire Boffa Bayotte dont il est condamné en première instance à la perpétuité avec Omar Ampoï Bodian et César Atoute Badiatte (par contumace), avait commencé une grève de la faim pour pousser les autorités à réagir et à statuer sur son cas, car étant innocent. Cependant, avec l'annonce de ce jugement en appel ce 8 juin, il a finalement décidé d'arrêter sa grève de la faim.





Une décision bien accueillie par sa famille. Un ouf de soulagement pour ses proches qui commençaient à s'inquiéter. Durant sa diète René était dans un état alarmant et critique, relate son frère Alfred Bassène, joint par téléphone.