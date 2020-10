Machettes du 3e mandat, audiences avec Macky : Dr Momar Thiam regrette la qualité du débat politique

La querelle sur la gestion du Covid-19 notamment par le ministre Mansour Faye et le patron du Pastef Ousmane Sonko et la question sur le troisième mandat du président, illustrent le manque de qualité du débat politique au Sénégal.





Selon Dr Momar Thiam, Docteur en communication politique et directeur de l’école des Hautes études en information et en communication (Heic), les acteurs politiques n’ont plus la maitrise du langage politique républicain qu’on apprend dans les écoles de parti.





‘’La sortie maladroite du député-président du Conseil départemental de Ranérou appelant ses parents peulhs à prendre des machettes et à attaquer ceux qui sont contre le troisième mandat du président Macky Sall, ne sont pas le fruit du hasard’’, soutient Momar Thiam dans les colonnes de Sud Quotidien de ce lundi.





Il analyse cette sortie de Sow comme une "catastrophe communicationnelle". Alioune Dembourou Sow, analyse-t-il, "ne respecte non seulement pas le président de la République qui est le garant de l'unité nationale", mais non plus "ne respecte pas le ministre Abdoulaye Daouda Diallo qu'il sort du cadre ministériel pour le positionner (en) comme présidentiable comme un dauphin en le mettant ainsi en face de ses adversaires potentiels".





Dr Thiam pense que chacun doit être à la hauteur de ses ambitions, que ce soit un ministre ou député. Ainsi, il appelle à la bonne formation des responsables politiques et recommande la réouverture des écoles de parti sur la maîtrise du langage politique républicain. Ce, afin de mieux former les politiciens sur les débats.