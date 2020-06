Macky confie les 30 hectares de l'aéroport de Yoff à la CDC





Macky Sall a, dans cette dynamique, informé le Conseil, de sa décision de confier l’assiette foncière disponible de 30 hectares à l'Aéroport de Yoff à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), afin de renforcer l’aménagement durable et la valorisation équitable de la zone concernée à travers des offres publiques d'aménagement et de vente, répondant aux principes de transparence et de rentabilité pour l’Etat, renseigne le communiqué issu dudit conseil.

