Petite Enfance : La formation des encadreurs, un levier de développement

La petite enfance caractérise la phase de développement la plus importante qui définit les grandes lignes de la vie de chaque être humain.Une bonne prise en charge de cette période de la vie de tout être humain, qui part de la naissance de l’enfant jusqu’à ses 8 ans, est décisive pour l’enfant en ce qui concerne son développement (physique, cognitif, langagier, socio-affectif, psychomoteur et socio-émotionnel). Mais aussi pour la société."Tous les pays développés ont assuré une bonne prise en charge de la préscolarisation de leurs enfants. Si l'enfant à partir de trois ans est bien pris en charge, on jette les bases de sa scolarisation future et même de sa socialisation. Dans le préscolaire, on prépare l'enfant à entrer dans la société. Un enfant qui vient au monde c'est un candidat à l'humanité. Tout ce qu'on doit faire, on doit le faire à cet âge-là. Il faut donner des aptitudes à l'enfant pour qu'il puisse ultérieurement recevoir l'enseignement scolaire, secondaire, etc. Tout se fait avant six ans. Le préscolaire a une importance capitale", a assuré Guedj Fall, inspecteur de l'éducation, spécialiste du préscolaire.Pour Papa Médoune Gueye, président de l'Association des encadreurs de collectivités éducatives du Sénégal (Aeces), antenne départementale de Mbour, "Le moniteur doit être capable de tout faire pour l'enfant. Ce que les parents ne réussissent pas à la maison, les encadreurs de collectivités éducatifs doivent réussir cela. Nous inculquons des valeurs positives", dit-il.Cependant, les moniteurs engagés pour la prise en charge de la petite enfance n'ont pas souvent les outils qui leur permettent de répondre aux besoins essentiels de l'enfant afin d'assurer son bon développement. Alors qu'une mauvaise prise en charge des besoins de l'enfant peut avoir des effets négatifs à court terme, mais également à long terme sur la vie de l'enfant."Souvent, les encadreurs n'ont pas fait de formation. Le principal problème que nous avons au niveau des préscolaires, c'est un problème de formation, souvent les gens sont pris dans le tas", confie Guedj Fall.Afin de mieux outiller les moniteurs, l'Aeces a initié durant trois jours des agents sur les rudiments de la prise en charge des besoins de l'enfant.