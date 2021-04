Macky fusionne AIBD SA et ADS

L’information barre la Une du quotidien national Le Soleil de ce samedi. Il s’agit de l’annonce, hier, par le président de la République, Macky Sall, de la fusion entre la Société anonyme dénommée Aéroport International Blaise Diagne (AIBD SA) et l’Agence des aéroports du Sénégal (ADS), avec un redéploiement optimal du personnel.C’était lors d’un Conseil présidentiel consacré à la «Stratégie hub aérien et touristique 2021-2025» qui avait réuni, au Palais, les acteurs du secteur autour du chef de l’État. Articulé autour de plusieurs projets, ce plan stratégique vise à positionner notre pays comme une attraction mondiale dans le tourisme et référence dans le trafic aérien en Afrique.À l’occasion, Macky Sall, qui a clairement affiché l’ambition du Sénégal d’être le premier hub aérien et touristique en Afrique de l’Ouest, a réitéré aux différentes parties prenantes la nécessité d’aller vers la sécurisation définitive du périmètre foncier du centre d'émission de portée de l'ASECNA pour garantir la sécurité de la navigation.