Macky offre des passeports diplomatiques aux lions du Sénégal

Macky Sall offre des passeports diplomatiques aux lions du Sénégal

Comme à l’accoutumée, le chef de l’Etat, Macky Sall, a délivré des passeports diplomatiques aux Lions du Sénégal. Ce, en présence du ministre des Sports, Matar Bâ, dans le but de leur éviter des tracasseries dans les aéroports d’Afrique.





Ainsi, chaque Lion a reçu son passeport diplomatique. Encore qu’un avion spécial a été mis à leur disposition pour les conduire en Afrique du Sud. L’avion va les attendre pour les ramener à Dakar.