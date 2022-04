Macky Sall à la jeunesse : " Ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux..."

Le chef de l’État Macky Sall a présidé, aujourd’hui, au Centre international de conférence Abdou Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio la cérémonie de lancement de la Semaine Nationale de la Jeunesse.





Organisée par le Ministère de la Jeunesse, en partenariat avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et le Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS), l’édition 2022 a pour thème : « Les semaines de la jeunesse au rythme de l’Olympisme ».