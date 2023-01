Macky Sall attendu à Kaffrine

Le chef de l'Etat, Macky Sall, est attendu ce dimanche à Kaffrine aux environs de 13 heures 30, a-t-on appris du service de communication de la présidence de la République.



La visite du président de la République fait suite à l'accident grave qui s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche à Kaffrine , faisant 40 morts et nombreux blessés, selon un premier bilan.



Dans un post sur le réseau social twitter, Macky Sall s’est dit ‘’profondément attristé’’ par ce tragique accident routier, avant d’adresser ses ‘’condoléances émues’’ aux familles des victimes et souhaiter ‘’prompt rétablissement aux blessés''. Un deuil national de trois jours a été décrété à partir du lundi 9 janvier, a annoncé le chef de l'Etat.



Il a également évoqué la tenue à la même date, d’un conseil interministériel pour la ‘’prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs''.