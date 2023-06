Macky Sall chez Serigne Mountakha : les dessous d’une audience nocturne

Le Président Macky Sall était, ce lundi nuit, à Touba. Il a eu un tête-à-tête avec le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. La rencontre s’est tenue à Darou Minam, d’après Bés Bi. Qui ajoute que les événements meurtriers de ces derniers jours, avec en perspective un dialogue entre le chef de l’État et Ousmane Sonko, était au menu.



S’il n’a pas donné les détails des échanges entre les deux hommes, le journal a en revanche révélé les dessous de cette audience nocturne. La source renseigne, en effet, que celle-ci a été possible grâce à un trio composé de Mountakha Kane, imam El Hadji Malick Dramé et Serigne Mbacké Ndiaye.



Le premier est un proche du khalife des mourides, le deuxième a l’oreille de Ousmane Sonko et le troisième dirige la Convergence libérale et patriotique de la mouvance présidentielle.



Bés Bi rapporte que ces trois personnalités, avec la bénédiction de Macky Sall et de Ousmane Sonko, ont rencontré Serigne Mountakha et lui ont demandé d’intervenir pour apaiser le climat politique. Dimanche dernier, indique le journal, elles «étaient à Touba pour préparer le terrain».



Le quotidien du groupe Emedia affirme qu’après Touba, Macky Sall se rendra dans d’autres foyers religieux. Une source de Bés Bi en conclut que «désormais des canaux de discussion sont ouverts» entre le président de la République et son principal opposant.