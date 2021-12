Macky Sall inaugure l’Institut Sénégalais de Défense

Le chef de l’Etat Macky Sall a procédé ce jour à l’inauguration au camp Idrissa Fall ex camp Leclerc, de l’Institut de Défense du Sénégal (IDS), crée le 14 octobre 2020.





L’IDS, établissement d’enseignement militaire supérieur à vocation internationale, comprend une école d’état-major, une école supérieure de guerre et un centre de doctrine.





La mission de cet institut dirigé par le général de brigade Philippe Dia est de former des officiers aptes à l’exercice des fonctions d’état-major en temps de paix, de crise ou de guerre. L’IDS va également assurer la formation d’officiers militaires appelés à participer à des opérations de maintien ou de rétablissement de la paix. Il va préparer des officiers supérieurs diplômés d’état-major à l’exercice de responsabilités de commandement et de direction au sein de leur armée d’appartenance, des états-majors interarmées ou multinationaux, et à tout autre poste où s’élabore et s’exécute la politique de défense.





L’IDS doit contribuer également au développement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité.