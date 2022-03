Macky Sall pour une poursuite du combat contre les violences faites aux femmes

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a préconisé mercredi en conseil des ministres la poursuite des "efforts significatifs déployés pour lutter sans relâche contre les violences faites aux femmes".



"Revenant sur la préparation de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le 08 mars, le Président de la République demande au Gouvernement de poursuivre les efforts significatifs déployés pour lutter sans relâche contre les violences faites aux femmes (…)", selon le communiqué sanctionnant la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Il demande également au gouvernement d’en faire de même pour "asseoir l’autonomisation économique des femmes, par le renforcement continu de leurs capacités et les facilités d’accès aux financements de leurs activités".

Macky Sall "invite, dès lors, la Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), à intensifier les financements dans les communes et départements du Sénégal afin de consolider la politique d’inclusion et de promotion économique des femmes".

Le chef de l’Etat "demande, enfin, au Ministre de la Femme et au Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, d’actualiser le cadre législatif et réglementaire relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Observatoire national de la Parité (ONP)".