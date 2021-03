Macky Sall : ”Je suis peiné d’apprendre le décès de Djibril Tamsir Niane”

L’historien et auteur guinéen Djibril Tamsir Niane est mort ce lundi 8 mars à Dakar, à l’âge de 89 ans, emporté par le Covid-19, selon sa famille.Spécialiste de l’histoire du mandingue, de l’Empire du Mali au Moyen âge en particulier, il est aussi l’auteur de pièces de théâtre et a participé à l’écriture de l’« Histoire générale de l’Afrique » sous l’égide de l’Unesco.Le président sénégalais Macky Sall pour qui, cet historien était un modèle, a exprimé dans un tweet son chagrin face a cette disparation tragique : « Je suis peiné d’apprendre le décès de Djibril Tamsir Niane, historien et écrivain de talent, auteur du célèbre ouvrage « Soundiata où l’épopée mandingue ». Je salue sa mémoire et présente mes condoléances émues à sa famille. Paix à son âme », a écrit le président Macky Sall sur le réseau social à l’oiseau bleu.