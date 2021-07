Madiambal Diagne: « Je n’ai que ma crédibilité et j’y tiens comme...»

Demander pardon au président de l’Union de magistrats sénégalais (Ums), Souleymane Téliko? Le journaliste Madiambal Diagne n’y pense même pas. «Cela signifierait que je suis coupable de quoi que ce soit », rétorque-t-il à Mamadou Kane dans l’émission Jury du Dimanche ce 4 juillet sur Iradio. «J’ai donné des affirmations corroborées par des éléments de preuves irréfutables. Devant la barre, il (Téliko) même n’a pas nié ce que j’ai dit. Même dans ses sorties médiatiques, il n’a pas nié. Il n’a jamais dit qu’il n’a pas touché de frais de mission, ni être hébergé par le gouvernement du Tchad. Il n’a jamais dit qu’il n’a pas été mis en demeure de rembourser », sert-il.