Madiambal Diagne : ‘’Certains membres du Cored ont un contentieux avec moi ou ‘Le Quotidien’’’

Après ‘’ces propos aux relents ethnicistes et régionalistes manifestes’’ selon le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie (Cored) dans les médias, qui avait promis d’instruire le dossier, suite à l’affaire Sonko-Adji Sarr, Madiambal Diagne s’est prononcé à nouveau.Le patron du groupe Avenir Communication n’est pas prêt à répondre au Cored. ‘’Si le Cored prend dans un papier deux ou trois phrases qui sont sorties de leur contexte, pour lui faire dire ce qu’ils veulent dire, ce n’est pas à moi de leur dire. Un papier est un ensemble. Je ne répondrai pas à cela’’, lance-t-il à l’émission ‘’Grand Jury’’ de la Rfm.Pour lui, c’est un règlement de comptes que certains membres du Cored veulent mener contre sa personne et son journal ‘’Le Quotidien’’. ‘’Et encore ! Je suis gêné de parler du Cored. Il y a des gens qui prennent des décisions et qui ont un contentieux personnel avec Madiambal ou avec ‘Le Quotidien’ et qui ont été virés du ‘Quotidien’ pour des raisons évidentes que vous connaissez. Si ces gens-là me condamnent, ça ne me dérange pas", soutient-il.