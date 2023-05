Madiambal Diagne - Pape Alé Niang : Le clash

Invité de l'émission Faram Facce, mercredi dernier, Madiambal Diagne, patron du groupe « Avenir Communication », n’a pas voulu s’exprimer sur l’affaire Pape Alé Niang. Malgré l'insistance de Pape Ngagne Ndiaye qui l’interrogeait sur son silence au moment de l’incarcération du journaliste d’investigation,Madiambal Diagne est resté évasif. « Je suis sûr que ni la famille ni les amis de Pape Alé Niang ne parleront de cette manière », a-t-il lancé au présentateur de l’émission « Faram Facce ».





Une réponse qui a fait sortir de ses gonds le patron de Dakar Matin. Pape Alé Niang s’est lâché sur Twitter contre Madiambal Diagne, ce samedi.





« Madiambal, tu sais en âme et conscience que tu ne dis pas la vérité. Aucun membre de ma famille ne te connaît ». Pape Alé Niang estime, en outre, que Madiambal et « son journal ont essayé de l’enfoncer » avec des « mensonges abominables ». M. Niang promet de revenir avec des « des détails précis ».









Une sortie qui a fait réagir Le Quotidien, organe de presse de Madiambal Diagne. Sur le compte Twitter du média, il est indiqué que « M. Diagne prendra le temps de bien (lui) répondre devant tous les Sénégalais ».









En attendant la réplique personnelle de Madiambal Diagne, les journalistes du Quotidien ont tenu à répondre à Pape Alé Niang et à afficher leur solidarité à leur patron : « Votre couardise et votre lâcheté n'ont d'égal que la grossièreté de vos mensonges. Vous avez voulu nous jeter en pâture, vos errements et compromissions devraient suffir au tribunal de votre conscience. Vous combattre ou vous "enfoncer sans vergogne" sont les dernières préoccupations de la Rédaction du Quotidien. Nul besoin de vous rappeler qu'elle est faite de professionnels aguerris que vous avez idolâtrés toute votre vie professionnelle. La bête déformée que vous voyez dans votre miroir n'est pas nous. Le temps est le meilleur juge et il révélera à la face du monde et aux Sénégalais, tout le faux sur lequel vous vous êtes érigé pour jouer au vigie de la démocratie et de la liberté. Une liberté que vous devez à deux reprises sur tout ce qu'on sait, à Madiambal Diagne. Cela doit sûrement vous irriter au plus haut point devant votre audience. Nous le disons tout haut”.