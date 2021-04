MAESE : Aissata Tall Sall réceptionne un restaurant et une la salle de sport pour les agents du ministère

Améliorer les conditions de travail de ses agents, et leur permettre de se restaurer sur place. C'est le défi relevé par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur (MAESE) qui a également mis, à la disposition de ses agents, une salle de sport.La réception des sites a été faite hier jeudi par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, madame Aissata Tall Sall." Dans le souci constant de placer son personnel dans les meilleures conditions de performance et de garantir son épanouissement au travail, le ministère des Affaires étrangères a mis un restaurant et une salle de sport à la disposition des agents en service à la Portion centrale", informe le ministère dans une note reçue." Ce restaurant soulagera aussi le personnel des sorties intempestives aux heures de pause, le plus souvent loin de leur lieu de travail pour aller se restaurer" indique-t-on.Mieux, il offrira aux agents un gain de temps tout en améliorant la performance par la réduction du temps de sortie à l’heure de pause, renseigne le ministère.