Mafia des visites techniques : De faux hologrammes délivrés aux automobilistes

La mafia se poursuit au Centre de contrôle technique des véhicules automobiles (CCTVA).



La preuve ? Un conducteur a été arrêté par un policier avec un faux hologramme.



Le faussaire, relate Rewmi Quotidien, avait contacté une connaissance pour que cette dernière l’aide à avoir une visite technique pour son véhicule.



Il a pris le véhicule avant de demander au propriétaire de l’attendre aux alentours du Parc forestier de Hann.



Quelques minutes plus tard, le gars revient avec un hologramme apposé sur le parebrise du véhicule moyennant une somme d’argent.



À rappeler que la Sûreté urbaine (SU) de Dakar avait arrêté 12 personnes, dont des agents du CCTVA pour association de malfaiteurs et corruption.



Les mis en cause proposaient aux usagers venus passer la visite technique la possibilité de contourner la file d’attente moyennant une somme de 15 000 Fcfa.



Ceci avec la complicité de certains agents qui travaillent au CCTVA.