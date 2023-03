Mafia du sexe démantelée à Ziguinchor : La police arrête un trio dont 2 Sierra-Léonaises

Le commissariat central de Ziguinchor a démantelé une mafia du sexe impliquée dans un réseau de traite de personnes sur l'axe Sierra Leone-Sénégal. Les hommes du commissaire Ibrahima Diallo ont mis aux arrêts, selon les informations de Seneweb, trois individus, dont deux Sierra-Léonaises. Détails !





Triste histoire pour cette ressortissante Sierra-Léonaise qui avait quitté son pays pour rejoindre sa compatriote au Sénégal en vue de trouver un emploi. Arrivée à Ziguinchor, l'adolescente de 17 ans a été transformée en prostituée clandestine.





Mais dans le cadre de leur mission de sécurisation, la police a interpellé cette fille de joie. Interrogée par les éléments du commissariat central de Ziguinchor, K. B. a reconnu son statut de prostituée clandestine.





Ainsi, la mineure a déroulé le récit de sa triste histoire, de la Sierra Leone au Sénégal. "J'ai été acheminée au Sénégal où ma compatriote A. Bangoura (sans autre précision) m'a déposée dans une auberge. Elle avait demandé une importante somme d'argent à mes proches pour me trouver un travail comme femme de ménage au Sénégal", confie-t-elle.





Mais K. B. s'est retrouvée dans une auberge, à Ziguinchor où la prostituée A. K., âgée de 24 ans, s'est présentée à elle avant de l'emmener chez elle. La petite a alors été initiée au plus vieux métier du monde.





Munis de ces informations, les hommes du commissaire Ibrahima Diallo ont mis aux arrêts la dame A. K. pour proxénétisme et traite de personnes, selon des sources de Seneweb.





Il ressort des investigations que la mineure K. B. opérait dans une auberge clandestine de la commune de Ziguinchor. Son gérant, P. Ndiaye sera aussi arrêté.





Mis devant le fait accompli, ce dernier a reconnu avoir négligé le registre de police. Dans ses aveux, le gérant a révélé que les chambres de l’auberge étaient des lieux de passe ; la prostituée et son client payaient 2 000 F CFA chacun pour une heure.





Au terme de l'enquête diligentée par la police, les deux Sierra-Léonaises et le gérant de l’auberge de nationalité sénégalaise ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor, selon des sources de Seneweb. Les trois mis en cause sont poursuivis pour traite des personnes, proxénétisme, défaut de registre et non-inscription au fichier sanitaire.