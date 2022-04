Mafia Kacc Kacc : Une collecte de 10 millions F Cfa lancée pour l'ex-patronne du Sweet Beauté

Collecte de Fonds pour Ndeye Khady Ndiaye, Sweet Beauty

Après le capitaine Touré, radié du corps des officiers de la gendarmerie nationale et ex-employé à l’Iam, c’est au tour de Ndèye Khady Ndiaye, la patronne du Sweet Beauté, de bénéficier d’une collecte de fonds à travers la plateforme Kopar Express.





La Mafia Kacc Kacc apporte ainsi son soutien à l'ex-patronne d'Adji Sarr. L’objectif est d’atteindre 10 millions de francs Cfa, renseigne le message de soutien mentionné sur la page Facebook, "Sama dieukeur sama kharite".





En quelques heures, la collecte est à 32 %, soit 3 256 663 F Cfa. Moins rapide que celle du capitaine Seydina Oumar Touré qui a été clôturée à plus de 20 millions de F Cfa.





Seneweb vous livre l’intégralité du message de soutien :





#Solidarité_pour_Ndèye_Khady

"Une femme de valeurs qui n'a jamais accepté d'être corrompue, et pourtant, elle pouvait aussi demander une grosse somme d'argent et un passeport diplomatique en échange de la vérité. Mais elle a préféré rester digne et dire la vérité jusqu'à la fin. Elle a perdu son travail avec une interdiction d'exercer, comme ils l'ont fait au capitaine Touré. Mais comme elle a l'habitude de dire #fi_Yalla_mofi nék té deug rék moy moudji. Solidarisons aussi avec Ndèye Khady. Notre objectif est d'atteindre les 10 millions dans les plus brefs délais. Qu'Allah Azzawajeul nous facilite in sha Allah !".









Tel est le message publié sur la page "Sama dieukeur sama kharite ; mon mari, ma moitié".