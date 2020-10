Magal 2020 : Le train ne klaxonnera pas à Touba

C’est la deuxième année consécutive que le train ne klaxonnera pas à Touba pendant le grand Magal. Cette année aussi, le train qui, jadis, convoyait la grande partie des fidèles ne sera pas au rendez-vous. Ce, à cause de problèmes techniques sur la voie ferrée entre Diourbel et Touba.Des sources de L’AS renseignent que c’est la non réhabilitation de cet axe stratégique qui en est la principale cause. Aussi, les fidèles qui empruntaient le train en période de Magal devront attendre l’année prochaine. Le temps, peut-être, que le transport ferroviaire reprenne du service.