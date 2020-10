Magal-2020 : Macky offre 2 titres fonciers au Khalife

Le président Macky a offert deux titres fonciers au Khalife Général des mourides. Ceci après que ce dernier en a fait la requête lors de la visite du Chef de l'État.





Il s'agit du site de "Mbacké Khéwar (ancien stade de Mbacké et alentours) d'une superficie de 4 ha et du site de Keur Gu Mak englobant la mosquée et le penc", informe Les Échos.





Le premier site est destiné à l'érection d'un complexe islamique.





Une délégation de ministre dirigée par celui des Finances et du Budget a remis les documents à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.