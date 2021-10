Magal 2021 : L’Unité d’alerte se félicite de la baisse des cas de Covid

Le magal de Touba, édition 2021 n’aura pas été un facteur de propagation du virus. C’est en substance le message de l’Unité d’Alerte et de Prévention Epidémiologique (UAPE) du Comité d’Organisation. Dans un communiqué, l’unité se félicite même de la baisse continue des cas de Covid-19.



« Le cumul de cas incidents de COVID dans la quinzaine du 28 août au 11 septembre 2021 est de 907 cas. Dans la quinzaine qui suit (du 12 au 26 septembre) incluant le Magal, ce cumul baisse et passe à 292 cas confirmés. Quinze jours après le Magal (du 27 septembre au 11 octobre), ce même cumul régresse davantage et chute à 103 cas positifs », lit-on dans le communiqué.