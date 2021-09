Magal 2021: Sokhna Aida Diallo va installer plus de 100 cuisines à travers le Sénégal

La décentralisation des « berndé », c’est ce que compte faire Sokhna Aida Diallo comme l’année dernière. La veuve de Cheikh Béthio Thioune compte installer, pour ce faire, plus de 100 cuisines à travers tout le pays, tout en favorisant les coins les plus reculés du pays.



Ceci, afin de permettre à tout un chacun de célébrer le Grand Magal de Touba, informe un proche de la veuve du Cheikh des Thiantakounes.





Pour rappel, Sokhna Aïda avait convoyé plus de dix mille têtes de bœufs depuis le Mali pour la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba.