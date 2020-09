Magal à Ngabou : Sokhna Aïda Diallo a mobilisé un budget de 2,5 milliards Fcfa

La célèbre veuve du défunt guide des Thiantacônes, Cheikh Béthio Thioune, n'a pas lésiné sur les moyens pour la célébration du grand Magal de Touba commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba et pour cause ! D'après des sources de Seneweb, proches de Sokhna Aïda Diallo, cette dernière a mobilisé un budget de plus de 2 milliards 500 millions francs CFA pour célébrer l'évènement "comme il se doit".





Notre informateur de détailler que parmi cette somme, il y a les 1 milliard 45 millions qui ont été mobilisés pour les besoins du Magal du 17 avril à Madinatoul Salam (qui a été finalement annulé à cause de la pandémie de Covid-19) en plus de 2 milliards 500 millions injectés par les autres veuves de Cheikh Béthio et les talibés de la diaspora (600 millions francs CFA).





Pour ce qui est des bœufs de cette année, il nous revient que pas moins de 4 mille sont déjà arrivés à Ngabou et une deuxième vague est attendue.