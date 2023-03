Magal de Darou Mousty : L'eau va couler à flots, assure le directeur de l'Ofor

Le Magal de Darou Mouhty commémorant les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba et son frère Mame Thierno Birahim Mbacké, au retour d'exil du fondateur du mouridisme, sera célébré demain mercredi.





A cette occasion, le directeur de l’Office des forages ruraux (Ofor) a visité le dispositif mis en place pour assurer un bon approvisionnement en eau pendant ce grand événement religieux. Hamade Ndiaye a profité de son séjour à Darou Mousty, ce mardi, pour s'entretenir avec le porte-parole du khalife Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss.





"La question de l'eau est la préoccupation des pèlerins. Sur les directives du président de la République Macky Sall, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, nous a demandé de mettre un dispositif pour que l'eau soit disponible durant ces trois jours", renseigne-t-il devant la presse. "Nous avons visité les quatre forages qui sont fonctionnels. Et on a mis un dispositif pour sécuriser l'alimentation de l'électricité.