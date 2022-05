[Photos] Magal de Sar Sara (Mauritanie): Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma conduit la délégation de Darou Khoudoss

Les rideaux sont tombés sur le magal de Sar Sara, commémorant le passage de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul dans cette localité de la Mauritanie. Comme à l'accoutumée, cet grand événement religieux s'est déroulé cette année sous la présence d'une forte délégation de Touba, de diplomates, du ministre de la culture mauritanienne, entre autres autorités.



En effet, Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalif de Darou Khoudoss y a dépêché une forte délégation sous la conduite de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Ainsi, le ministre, conseiller, par ailleurs président de la commission culture et communication du grand magal de Touba était accompagné des petits-fils de Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké et des Cheikh (chefs religieux) de Darou Khoudoss.



La cérémonie officielle du magal de Sar Sara, sous le parrainage de Serigne Modou Moustapha Mbacké, a été présidée cette année par le ministre de la Culture mauritanienne et l’ambassadeur du Sénégal en Mauritanie en présence de Serigne Mouhamadou Mamoune Fallilou représentant de Serigne Mountakha Mbacké.



L’édition a connu un franc succès avec la participation des dahiras venus du Sénégal, de la communauté mouride en Mauritanie. Sous la houlette de Serigne Sidy Mourtada représentant du khalife en Mauritanie, les festivités ont duré trois jours avec au menu, des conférences, des expositions et la cérémonie officielle.



Dans leurs discours, les orateurs sont revenus sur le passage de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul à Sar Sara, ses relations avec les saints mauritaniens et les perspectives sur le développement de Sar Sara où une mosquée est en cours de construction sans compter la maison des hôtes et un daara ( école coranique) qui y est en gestation.



Le beau geste de Serigne Mountakha Mbacké !



Toutefois, la délégation de Serigne Mountakha Mbacké et celle de Darou Khoudoss sous la coordination de Serigne Mourtalla Bousso, étaient partis ensemble en Mauritanie sur recommandation du patriarche de Darou Miname.