Magal de Touba : A Kaolack, les prix du transport passent de 1500 à 4000 frs Cfa

Hausse du Prix du transport entre Kaolack et Touba

C’est parti pour une hausse vertigineuse des prix du transport entre Kaolack et Touba. Depuis hier samedi 03 octobre 2020, soit à deux jours du grand Magal, les tarifs sont passés de 1500 F à 4000 F Cfa.





« Ila Touba » (destination Touba). Pour rallier Touba, il faut débourser 3000 frs voire 4000 frs dans les bus. « Touba à 3000 frs en bus », ce sont là les mots scandés à haute voix, qui accueillent toute personne qui débarque à l’arrêt « PINTHIMA » de Ndorong Kaolack, un des points de départ des nombreux bus (de 60 places) ralliant Kaolack à Touba. Le grand Magal est prévu demain mardi 06 Octobre 2020.





Plusieurs véhicules stationnés reçoivent, en même temps, des voyageurs en partance pour la cité religieuse. Des dizaines d’autres passagers, assis sur leurs bagages, sur des garde-fous déposés sur les trottoirs ou tout simplement debout attendent une « hypothétique » voiture en partance pour leur destination qui n'est pas autre que Touba. Plusieurs autres et des marchands font des va-et-vient entre les voitures dont les apprentis et rabatteurs (plus connus sous le nom de « coxeurs ») scandent à tue-tête les tarifs ci-dessus.





Les tarifs de transport qui étaient, jusqu’à la journée du jeudi au vendredi à 1500 F Cfa, sont passés du simple au double à deux jours du grand Magal.

Abdou Ndiaye, chauffeur de son état, justifie cette hausse par le fait que les bus consomment beaucoup de carburant. « Le carburant est très cher. Il s’y ajoute le fait que les transporteurs qui vont à Touba lors du grand Magal roulent à vide au retour. Pour combler ce manque à gagner, ils répercutent le billet-retour sur celui de l’aller. C’est ce qui explique l’augmentation du prix du transport », a-t-il justifé.





D'autres chauffeurs mettent en avant les embouteillages sur la route pour justifier la hausse. Ils avancent que les bus ne roulent quasiment pas, et ainsi consomment beaucoup plus d'essence. Cependant, une passagère du nom de Maguette Sall, ne gobe pas ces explications. Pour elle, les chauffeurs devraient être plus compréhensifs, surtout en cette période de Covid-19 où les temps sont encore plus durs. " Nous allons à Touba pour répondre à l'appel du vénéré Serigne Touba.





Les chauffeurs doivent nous aider parce, que nous allons partir, quoi qu'il en soit. A défaut de baisser les prix du billet, ils doivent au moins garder le tarif habituel".