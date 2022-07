Magal de Touba: Cheikh Bass Abdou Khadre va présider le Crd préparatoire

Serigne Bass Abdou Khadre préside le Crd Préparatoire du Magal de Touba 2022

Le Comité départemental de développement (Cdd) préparatoire du grand Magal se tient présentement à la mairie de Touba sous l'égide du préfet de Mbacké en présence de plusieurs autorités territoriales, des membres du comité d’organisation du Magal, des chefs de services, entre autres.





Selon une note transmise à Seneweb, le président du comité d’organisation du grand Magal de Touba, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre va présider le Comité régional de développement (CRD) préparatoire à l’évènement religieux du Grand Magal de Touba 1444 H / Edition 2022.





Cette rencontre est prévue le mercredi 20 juillet à partir de 10 heures à la gouvernance de Diourbel.