MAGAL DE TOUBA : SEN' EAU VIENT EN APPOINT A L'OFOR ET RASSURE CHEIKH BASS ABDOU KHADRE

Dans le cadre des préparatifs du grand magal, la société Sen'eau a apporté hier à Touba de sa contribution. Accompagnés d'une forte délégation, la Directrice Générale et le Président du Conseil d'Administration de la société en charge de l'exploitation, la distribution et la commercialisation de l'eau potable au niveau des zones urbaines et périurbaines ont été reçus par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.Pape Gorgui Ndong a décliné l'objectif de leur visite devant le porte-parole du khalife général des mourides<< Touba ne fait partie du périmètre d'affermage de Sen'eau mais néanmoins, pour participer à la réussite de cet grand événement, nous avons mis à la disposition de l'Ofor toute l'expertise technique de Sen'eau. C'est pour améliorer la qualité de l'eau potable, mais aussi pour la détection des fuites en vue d'assurer une bonne distribution du liquide vital durant la période du magal>>, a-t-il rassuré à l'endroit de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre.Poursuivant son discours, le PCA de la société susnommée a expliqué qu'ils sont à Touba également pour apporter leur modeste contribution dans la riposte contre la Covid-19. Ainsi, un important lot de matériels dont des masques, des produits désinfectants, des bouilloires et tant d'autres a été mis à la disposition du comité d'organisation du grand magal.