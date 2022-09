Magal et Gamou : Le président de l’Unacois Yeessal appelle les commerçants à ne pas spéculer sur les prix des denrées

À l’occasion du grand Magal de Touba, le marché sera bien approvisionné en denrées de tout genre, jusqu’au Gamou de Tivaouane. Cette annonce est faite par le président de l’Unacois Yeessal, Cheikhou Cissé.



Joint par nos confrères d’iRadio, il invite les commerçants «à faire preuve d’honnêteté, au regard des efforts consentis par l’État qui a renoncé à 52 milliards F CFA de taxes».



Pour Cheikhou Cissé, «les commerçants doivent éviter de spéculer sur les prix des denrées. Ils ne doivent pas frauder non plus, ni vendre des produits périmés», a-t-il insisté.



Le président de l’Unacois Yeessal a lancé un appel à l’endroit de tous les commerçants. «En réalité, ce n’est pas en période de Magal ou de Gamou qu’il faut faire des bénéfices, parce que tout commerçant est aussi consommateur. Il doit être honnête et respecter les prix tels qu’homologués par le ministère du Commerce et des Petites et moyennes entreprises. Les commerçants doivent faire des efforts pour soulager des populations. Ils doivent éviter la fraude et de vendre des produits périmés pour stocker des denrées alimentaires dans le but de créer une tension sur le marché», conseille-t-il.