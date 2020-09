MAGAL ET : LE CTE DE MATLABOUL FAWZAYNI VA ARBITER UN LABO DE L'INSTITUT PASTEUR

Face à la presse ce mardi, le Directeur du centre hospitalier national Matlaboul Fawzeyni de Touba a décliné sa feuille de route dans le cadre des préparatifs du grand magal.





Dr Makhtar Lô a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour une bonne couverture sanitaire.

«Les commissions médicales et administratives sont à pied d’œuvre pour permettre à l’hôpital d’être prêt à accueillir 2000 malades durant 02 jours avant, le jour-J et 02 jours après le magal. Qu’on puisse loger également et restaurer les agents qui vont venir en appoint. Les consultations sont gratuites durant lesdits 05 jours », a rassuré Dr Makhtar Lô.





Selon lui, les mesures barrières seront strictement respectées pour éviter la propagation de la pandémie à coronavirus. Le port de masque est systématique pour les prestataires, les usagers et le respect de la distanciation sociale y est obligatoire, dit-il.





Les visites y sont interdites jusque-là.

Les cas suspects seront isolés et prélevés au niveau de l’hôpital. Dr Makhtar Lô a annoncé que le ministère de la Santé et l’action sociale est en train de réfléchir pour qu’il y ait un laboratoire mobile pour éviter d’envoyer les prélèvements à la structure sanitaire Diémoul au quartier Darou Khoudoss.





Selon des informations parvenues à Seneweb, un budget estimé à 65 millions de francs a été dégagé pour réussir le pari de l’organisation au niveau de l’Hôpital Matlaboul Fawzeyni.