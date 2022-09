MAGAL ET PARURES DE MADAME ASKIA TOURÉ : LA DAME EN OR CASSE LES CODES

Adjaratou Ngoye Fall, Madame Askia Touré sort du lot par ses parures avec une dominance d’or

Les réseaux sociaux structurent désormais nos comportements. Ils ont contribué à l’émergence des attitudes et ont exacerbé le paraître. Jusqu’ici, les moments de fête (Korité, Tabaski, le 25 décembre, et 31 décembre…) sont célébrés avec moins d’exhibitionnisme. Aujourd’hui, on partage toutes les nouvelles tenues, les menus de Korité, Tabaski et de la Tamkharite sont dans les réseaux sociaux.





Depuis quelques années, les grands événements religieux sont une vitrine, une tribune pour les anonymes et les célébrités. Depuis deux ans, Adjaratou Ngoye Fall, Madame Askia Touré sort du lot par ses parures avec une dominance d’or. Madame Touré a dépassé toutes les limites au point de faire la Une des journaux en 2021 et suscité un débat dans l’espace public. En 2021, elle a « enflammé la toile » pour reprendre un cliché des confrères. Il y avait une vague d’indignation auprès de certains religieux. A l’inverse, la dame a été soutenue par sa famille, sa belle-famille et même par les célébrités. Beaucoup ont cru qu’elle allait revoir sa copie. Méprise. Madame de Touré, une illustre inconnue mise en orbite par sa parure de tous les extrêmes lors du Magal 2021, ne pouvait pas faire moins. C’est son effet de mode. Elle remet une couche pour cristalliser toutes les attentions et se placer au cœur des controverses.