Magal Touba : 142 accidents, 505 victimes, 8 morts (bilan provisoire)

Selon le Capitaine Kaynack Dione, Chef de la division prévention, par ailleurs chef du bureau de l’information et relations publiques de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, plus de 500 victimes des accidents de la route ont été recensées en ce jour de Magal.





Malheureusement six (6) décès ont été enregistrés et deux (2) autres pour d’autres causes, a informé M. Dione . « A ce jour, nous sommes à 142 accidents de la circulation routière, totalisant 505 victimes dont 8 corps sans vie. " Dans le cadre du Magal, nous en sommes à 8 corps sans vie, les 6 sont à la suite d’un accident et les deux autres par mort naturelle ".